Грузия снова митингует против закона об иноагентах. Что будет дальше? Опасения потерять демократию и европейскую перспективу вывели на улицы грузинских городов тысячи людей

Фото: Sputnik/РИА Новости

Участники акции протеста разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

Второй день центр Тбилиси охвачен протестами. У здания парламента страны 8 марта опять собираются люди. Накануне, вечером 7 марта протестующие уже попытались прорваться в парламент, но были остановлены полицией с помощью спецсредств. Недовольные выступают против принятого 7 марта в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Этот документ стал самым резонансным за все годы правления «Грузинской мечты», а его обсуждение в парламентских комитетах сопровождалось драками между депутатами. Организаторы уличных массовых акций обещают, что будут выходить на манифестации ежедневно до отмены законопроекта, тем более что протесты фактически получили поддержку президента Грузии Саломе Зурабишвили. Почему законопроект об иноагентах вызвал столь радикальную реакцию оппозиции и что будет дальше — в материале NЕWS.ru.

В парламенте в ход идут кулаки, вне его — водомёты и «коктейли Молотова»

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентским большинством — представителями правящей партии «Грузинская мечта». Из 80 депутатов от этой партии, присутствовавших в зале, только четверо не стали вообще голосовать за законопроект, остальные дружно нажали за него на кнопки. Оппозиция была полностью против, но голосам правящей партии смогла противопоставить лишь свои 13. Вновь не обошлось без потасовки, о которой чуть позже сообщила депутат от оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Анна Цитлидзе.

По её словам, несколько представителей «Грузинской мечты» напали на неё и лидера другой оппозиционной партии — «Стратегия Агмашенебели» (СА) Георгия Вашадзе — в «приёмной, где нет камер». Нападавшим якобы не понравилось, что оппозиционеры назвали их предателями. Цитлидзе написала в соцсетях, что их политические противники «получили ответ».

Фото: Михаил Егиков/ТАСС Сотрудники полиции во время акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

8 марта в центре Тбилиси на проспекте Руставели вновь стали собираться противники законопроекта об иноагентах. На момент написания материала их было около двух тысяч человек, они кричали «Нет российскому закону!» и жгли файеры. Накануне протестующие, по некоторым данным, применяли против полиции «коктейли Молотова», после чего правоохранители прибегли к водомётам и слезоточивому газу. На улицы Тбилиси вышло большое число женщин, а сама акция уже получила название «женский марш». Она проводится в десяти населённых пунктах страны, в частности в Батуми.

Как сообщают грузинские СМИ, депутаты вновь собрались в зале заседания для обсуждения проекта закона. А во дворе парламента находится спецназ, чтобы в случае необходимости пресечь новую попытку штурма.

Дело не в России

Оппозиция и её сторонники считают законопроект аналогом российского закона об иноагентах. Более того, они полагают, что власти страны, принимая его, «лишают их европейского будущего» и «тянут грузин к России». Закон, по мнению его противников, стал маркером внешнеполитического вектора Грузии.

Как заявил журналистам один из лидеров ЕНД Ника Мелия, перед обществом стоит дилемма: «Свобода или покорность, и от имени грузинского народа мы должны сказать, что выбор был сделан в пользу свободы». Председатель политсовета партии «Лело» Давид Усупашвили назвал законопроект свидетельством того, что лидеры «Грузинской мечты» объявили «Европу и демократический запад» угрозой для себя. Оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе в своих заявлениях оказался ещё более категоричным: «Власти собираются утопить Грузию в российском болоте».

Фото: Михаил Егиков/ТАСС Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который, согласно конституции является главой исполнительной власти, поддерживает закон.

Будущее нашей страны не принадлежит ни агентам, ни прислужникам иностранных государств. Будущее нашей страны принадлежит патриотам. <...> К примеру, они (иноагенты. — NEWS.ru), получая финансирование из-за рубежа, проводили антиправительственные митинги, провокационные мероприятия, которые не служили национальным интересам нашей страны, — заявил грузинский премьер-министр на брифинге для журналистов.

Закон позволит правящей партии показать обществу, какие политические силы на самом деле отстаивают его интересы, а какие ведут свою игру в интересах определённых сил за рубежом, отметил в беседе с NEWS.ru политолог, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

Грузинское правительство проводит политику, которая не всегда состыковывается с интересами наших зарубежных коллег. Есть легитимная власть, а есть актёры, пытающиеся давить на правительство Грузии, обвиняя его в пророссийских действиях. В эту игру вовлекается неправительственный сектор, к которому финансовые потоки идут не от грузинского народа, а от западных игроков, — говорит Сихарулидзе.

Фото: Sputnik/РИА Новости Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

По мнению политолога, грузинское правительство, зная о сильных западных рычагах в стране, хочет, чтобы граждане увидели эти финансовые потоки, так как «чаще всего зарубежные институты, финансирующие политические силы и неправительственные организации, действуют в свою пользу, не считаясь с интересами грузинского общества».

«А нам, Европа, всё равно!»

Политолог Гела Васадзе уточнил, что закон предполагает создание реестра с включением в него только юридических лиц, получающих зарубежные гранты. По его мнению, в таком виде закон не представляет большой угрозы для общества, но его дальнейшее ужесточение может привести к серьёзным последствиям для Грузии.

Эксперт считает, что лидеры «Грузинской мечты», «похоже, преследуют лишь свои интересы, а не государства».

Для чего власти принимают этот закон? Чтобы показать, что им никто не указ. Они могут заниматься бизнесом с Россией и в то же время говорить, что они европейская сила. Спешат с законом они потому, что против конкретных должностных лиц стали вводить [западные] санкции. Поэтому власти делают вид, что им всё нипочём, — предположил политолог.

На взгляд Васадзе, грузинские власти говорят в данном случае не «Прощай, Европа — здравствуй, Россия», а «Европа, нам всё равно, что ты будешь с нами делать, у нас есть ещё и Россия».

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих заявлениях продемонстрировала категорическое неприятие законопроекта. Выступая на днях в ООН, президент подчеркнула, что этот закон крайне вреден для демократических преобразований в Грузии и её европейской интеграции. Она пообещала наложить на принятый документ вето.

Парламент в принципе в состоянии преодолеть вето президента, но строить по этому поводу прогнозы ещё рано, — заявил NEWS.ru тбилисский политолог Тенгиз Аблотия. — После первого чтения законопроект, как обещает парламентское большинство, будет направлен в Венецианскую комиссию для заключения на предмет его соответствия демократическим нормам и европейским принципам. Эта история продлится несколько месяцев. Летом пройдут второе и третье чтение, которые опять, я уверен, будут сопровождаться такими же акциями протеста. Потом президент наложит вето, и депутаты начнут его преодолевать. А тут уже сложно сказать, как будут развиваться события.

На взгляд грузинского политолога, многое зависит от Запада, финансирующего большое количество социально-экономических проектов в Грузии. Это означает, что западные организации в состоянии надавить на официальный Тбилиси не только через сеть неправительственных компаний, но и напрямую. Весь вопрос в том, захочет ли он это делать, заключил собеседник NEWS.ru.

Пока западные политики в большинстве своём раскритиковали законопроект. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что он противоречит цели страны по вступлению в ЕС и несовместим с ценностями союза. Американские сенаторы Джин Шахин и Дик Дурбин назвали законопроект шагом назад «со стороны той нации, которая стремится к свободе».

Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Sputnik/РИА Новости Беспорядки у парламента в Тбилиси Фото: Sputnik/РИА Новости Беспорядки у парламента в Тбилиси Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Подобные призывы многие в Грузии воспринимают как отказ стране в поисках своего пути в Евросоюз, полагает политолог Сихарулидзе. По его словам, у общества «есть представление, что Грузия должна войти в европейскую семью как самобытная страна, а не послушный наперсник Запада».