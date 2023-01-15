Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине Вице-премьер Грузии: Тбилиси не будет оказывать военную помощь Украине

Фото: civil.ge

Грузия не будет оказывать военную помощь Украине, сообщила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. Она подчеркнула, что власти не допустят, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние и стало стороной конфликта, передает ТАСС.

Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния, — заявила Цулукиани.

Ранее власти Украины просили Грузию вернуть комплексы «Бук», которые Киев поставил в Тбилиси в 2008 году. В Минобороны Грузии уточнили, что не получали «Буки» безвозмездно, а приобрели их у Украины в 2007 году по многомиллионному засекреченному контракту.

Также украинская сторона запрашивала у Грузии американские противотанковые комплексы Javelin.

Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар считает, что отдельные страны Запада и Украина подталкивают Грузию к тому, чтобы применить силу против Абхазии и Южной Осетии, что откроет второй фронт против России.