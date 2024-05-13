Грузинский премьер назвал дату, когда будет принят закон об иноагентах Премьер Кобахидзе: 14 мая парламент Грузии примет закон об иноагентах

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Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Члены парламента Грузии примут закон об иноагентах в третьем и заключительном чтении на заседании, которое пройдет во вторник, 14 мая, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. На пресс-конференции он добавил, что парламент страны продолжит действовать в интересах большинства населения, передает ТАСС.

Завтра парламент Грузии будет действовать в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии и в третьем чтении примет закон, который сыграет важнейшую роль в завершении так называемой поляризации, навязанной извне, — сказал он.

Ранее, утром 13 мая, глава юридического комитета Грузии объявил, что его члены в третьем и окончательном чтении одобрили законопроект об иноагентах. При этом известно, что какие-либо поправки в него по итогам заседания внесены не были.

Законопроект об иноагентах, вызвавший в Грузии резонанс, спровоцировал массовые протесты. Они вспыхнули с новой силой вечером 12 мая. В центре города собрались граждане. Часть из протестующих не стала расходиться и провела ночь на проспекте Руставели, где находится здание парламента. На следующий день демонстрации возобновились.

После МВД Грузии сообщило о 20 задержанных в ходе протестных акций. Среди них оказались один гражданин России и двое американцев.