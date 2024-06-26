Григорян: Ереван получил от Баку 10-й пакет предложений по мирному договору

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Армен Григорян

Ереван получил от Баку 10-й пакет предложений по мирному договору, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. При этом переговорный процесс между государствами он назвал динамичным, передает Sputnik Армения.

Получено 10 пакетов предложений по проекту мирного договора. Процесс достаточно динамичный, иногда есть прогресс, иногда — нет, — сказал Григорян.

Ранее в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили, что Ереван через дипломатические каналы предложил Баку создать двусторонний механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня. Предполагается, что данная инициатива не позволит допустить эскалации на приграничных территориях.

20 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов заключить мирный договор с Азербайджаном в течение ближайшего месяца. По его словам, армянская сторона направила Баку свои предложения, но ответа не получила. Мирзоян отметил, что Баку не отвечает на предложения Еревана, а также выдвигает новые требования. По его словам, позиция азербайджанской стороны вызывает вопросы о реальности окончательной цели по установлению мира.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку и Ереван продолжают усилия по продвижению нормализации двусторонних отношений и мирной повестки. По словам азербайджанского лидера, на Южном Кавказе обеспечен мир.