Гражданка Армении погибла при теракте в «Крокусе» МИД Армении: гражданка страны Лилит Исраелян погибла при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданка Армении Лилит Исраелян погибла в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян. Других подробностей в ведомстве не уточнили.

По официальному подтверждению, среди погибших в результате произошедшего в Москве 22 марта теракта есть один гражданин РА, — говорится в заявлении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин информировал, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» находилась семейная пара из Харцызска. По его словам, женщину все еще ищут, а ее супруг находится в тяжелом состоянии. Принимаются все меры по поиску, констатировал глава региона.

До этого вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отметила, что после теракта в «Крокусе» в столичных больницах остаются 92 пациента, из них семеро находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 29 человек — в тяжелом, среди них двое детей. По ее словам, раненых с положительной динамикой переводят из реанимации в профильные отделения.

Кроме этого, участники группы «Пикник» не смогли связаться с помощницей директора Екатериной Кушнер после произошедшего теракта. Никакой информации о местонахождении женщины на тот момент не было. По словам директора группы Юрия Чернышевского, он работал бок о бок с Кушнер на протяжении многих лет с разными музыкантами.