Гражданина Киргизии осудили за участие в СВО на стороне России В Киргизии участника СВО приговорили к пяти годам тюрьмы за наемничество

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Суд Ошской области Киргизии приговорил гражданина республики к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне России, сообщает ТАСС. Его признали наемником и конфисковали имущество.

Судом Араванского района Ошской области гражданин республики, обвиняемый в участии в боевых действиях на Украине в составе российской армии, приговорен к пяти годам лишения свободы, — заявила представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что бойцу из Киргизии Аскару Кубанычбеку уулу, которого на родине осудили за наемничество, дадут временное убежище в России. По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, иностранец также может получить российское гражданство. По возвращении на родину мужчину подвергли уголовному преследованию.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ни один из ветеранов СВО, имеющих иностранное гражданство, не будет депортирован из России, в том числе по запросам других государств. Таким образом депутат прокомментировал ситуацию с добровольцем из Сербии, которому на родине грозит до 25 лет лишения свободы.