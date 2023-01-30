Граждане Узбекистана стали переезжать в Россию в четыре раза реже Граждане Узбекистана в 2022 году выезжали в Россию на ПМЖ в 4,3 раза реже, чем год назад

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Число граждан Узбекистана, которые выехали на ПМЖ в Россию в 2022 году, снизилось по сравнению с 2021 годом в 4,3 раза до 1,4 тысячи человек. Это почти шестая часть всех граждан Узбекистана, уехавших за год из страны, свидетельствуют данные, обнародованные госкомстатом республики.

Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 8,8 тысячи человек. Из этого числа в Российскую Федерацию выехало 16,4%, или 1,441 тысячи человек, — отмечается в сообщении.

В 2019 году, до начала пандемии коронавируса, в Россию на ПМЖ из республики выехали 8,97 тысячи узбекистанцев. В 2022 году на ПМЖ в Узбекистан из-за рубежа приехало 2,3 тысячи человек, из них 813 человек прибыли из России. Эта цифра в два с половиной раза превысила показатель 2021 года.

За прошлый год численность населения Узбекистана выросла на 4% до 36,02 млн человек.

Ранее российское МВД сообщило, что в период с января по сентябрь 2022 года 119,6 тысячи граждан Таджикистана получили российское гражданство. Несмотря на экономические трудности и участие России в спецоперации, паспортами РФ обзавелись значительно больше таджиков, чем в предыдущие годы.