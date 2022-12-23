Гражданам России и Белоруссии начали принудительно закрывать счета в Грузии Грузинский банк BoG начал принудительно закрывать счета россиянам и белорусам

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Bank of Georgia

Грузинский банк Bank of Georgia стал принудительно закрывать счета граждан России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал Paper Kartuli со ссылкой на слова очевидцев. Кроме этого подобные случаи распространились среди граждан самой Грузии, а также Украины. Официальный представитель Bank of Georgia в беседе с «Коммерсантом» подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что гражданство в этих случаях не имеет значение.

Собеседник издания отказался говорить о причинах закрытия счетов, сославшись на внутреннюю политику банка. Кроме этого он подчеркнул, что коммерческие банки имеют право закрывать счета клиентов без объяснений.

Ранее немецкий Deutsche Bank разорвал отношения с рядом банков России, у которых были открыты корреспондентские счета в евро. Ранее такое же решение приняла группа Raiffeisen.

Немецкий банк прислал российским кредитным организациям в середине марта 2022 года уведомление, что закрывает счета 8 апреля. В реальности они работали до 7 апреля включительно, закрылись 20 апреля, сказал один из собеседников агентства. Он подчеркнул, что это коснулось многих крупных банков.