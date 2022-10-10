Казахстан рекомендует своим гражданам покинуть Украину

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство Казахстана в Киеве в своем Telegram-канале призвало сограждан, находящихся на территории Украины, покинуть ее. Тем, кто только собирается отправиться на Украину, рекомендуется воздержаться от поездки.

Посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины, — говорится в сообщении дипмиссии.

Тем гражданам республики, которые остаются на Украине, посольство советует не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и прятаться в укрытиях и бомбоубежищах. Рекомендации даны в связи с активизацией ударов по инфраструктуре Украины.

Ранее настоятельно призвало своих граждан покинуть Украину посольство США. В дипмиссии отметили, что в случаях, когда это безопасно, из страны можно выехать частным наземным транспортом.

10 октября ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны РФ заявили, что все намеченные цели поражены.

Президент страны Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всего государства не утихает воздушная тревога. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.