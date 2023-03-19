Готовившего теракт иностранца ликвидировали в Гродно

Фото: Валерий Шарифулин/ТАС

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировали в Гродно иностранца, готовившего теракт, сообщает БелТА. По информации силовиков, мужчина был вооружен.

Операция состоялась 19 марта. Готовившего теракт мужчину ликвидировали в здании на улице Курчатова. По информации силовиков, иностранец с автоматическим оружием и гранатами оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ и был убит. В ходе операции никто не пострадал, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

9 марта Мингосбезопасности Приднестровья сообщило, что в регионе предотвращено покушение на лидера республики Вадима Красносельского и других представителей правительства. Предположительно, теракт должен был произойти в Тирасполе и подозреваемые рассчитывали на большое количество жертв. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности, совершенное группой лиц».

Позднее еще двоих граждан Приднестровской Молдавской Республики задержали по делу о подготовке теракта. По словам прокурора Анатолия Гурецкого, эти люди подозреваются в содействии данному преступлению.