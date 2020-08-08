Власти Белоруссии заявили о DDoS-атаке на государственные ресурсы

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Государственные ресурсы Белоруссии подверглись DDoS-атаке, сообщает Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты.

9 августа — основной день президентских выборов. Досрочное голосование в республике шло предыдущие четыря дня, явка на нём составила 41,7%.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождает череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко. Он руководит страной уже 24 года, в случае победы это будет его шестой президентский срок.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 9 августа жители Минска начали жаловаться на проблемы с мобильным и проводным интернетом. Перебои замечены в работе сетей операторов ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ».