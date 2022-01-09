Госсекретарь Казахстана отказался назвать произошедшее цветной революцией

Произошедшее в Казахстане не было попыткой цветной революции. Несогласие с подобной оценкой выразил госсекретарь республики Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар 24».

По словам Карина, каждое событие в стране было частью единого целого.

Вы представляете, насколько требует тщательной подготовки и планирования — требует действия разных, разрозненных групп в разных городах, разных регионах. Даже в одном регионе. Один алгоритм, — сказал он.

Он отметил, что эксперты сравнивают события с различными цветными революциями, происходившими ранее. Госсекретарь не согласен с такой оценкой. По его мнению, подобные сценарии в Казахстане сложно реализовать.

В отношении Казахстана эти сценарии были бы малоэффективны, всё-таки обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других ещё моментов. Они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций, — сказал госсекретарь.

Кроме того, он сообщил о том, что в событиях, произошедших в начале 2022 года в Казахстане, имеет место заговор внутренних и внешних сил. Также Ерлан Карин назвал произошедшее в Казахстане гибридной террористической атакой, за которой должен был последовать государственный переворот.