Фото: kremlin.ru

Государственная комиссия для изучения событий во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева создана в Киргизии. Ей поручено за месяц подготовить заключение для Верховного совета страны.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передаёт ТАСС. Распоряжение, как заявили в правительстве, появилось «в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года».

Комиссию возглавил вице-премьер Жениш Разаков, а в её состав включены депутаты, представители местных органов власти и общественные деятели.

Экс-главу Киргизии подозревают в покушении на убийство и попытке госпереворота. Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая продолжалась около суток. Сторонники бывшего главы государства оказали силовикам ожесточённое сопротивление. Один сотрудник спецназа погиб, за медицинской помощью обратились более 100 человек.

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