Фото: kremlin.ru

МИД Белоруссии призвал не заниматься конспирологией из-за того, что президент страны Александр Лукашенко не будет присутствовать на памятных мероприятиях, которые пройдут в Варшаве по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз напомнил, что Минск уже озвучивал свою позицию по данному вопросу, сообщает Sputnik. Не надо заниматься никакой конспирологией, — сказал Глаз. Он также уточнил, что для...