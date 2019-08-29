Государственная комиссия для изучения событий во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева создана в Киргизии. Ей поручено за месяц подготовить заключение для Верховного совета страны.
Соответствующий документ подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передаёт
Комиссию возглавил вице-премьер Жениш Разаков, а в её состав включены депутаты, представители местных органов власти и общественные деятели.
Экс-главу Киргизии подозревают в покушении на убийство и попытке госпереворота. Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая продолжалась около суток. Сторонники бывшего главы государства оказали силовикам ожесточённое сопротивление. Один сотрудник спецназа погиб, за медицинской помощью обратились более 100 человек.