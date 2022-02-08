Госдеп США поприветствовал освобождение Азербайджаном армянских граждан

Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии положительно оценило передачу Баку Еревану задержанных граждан Армении, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства. В Госдепе заявили, что для достижения устойчивого мира стороны должны предоставить полную информацию о пропавших без вести начиная с 90-х годов прошлого века.

Приветствуем освобождение Азербайджаном задержанных армян. Предоставление полной отчётности по лицам, пропавшим без вести, в том числе с 1990-х годов, имеет решающее значение для прочного мира в регионе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Баку передал Еревану восьмерых армянских военнослужащих. Часть из них — лица, задержанные 16 ноября 2021 года в Кельбаджарском районе. В ответ Армения должна передать Азербайджану информацию об азербайджанских военнослужащих и гражданских лицах, убитых в ходе первой армяно-азербайджанской войны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.