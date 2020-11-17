Лукашенко: «горячий конфликт» между Баку и Ереваном завершился

https://static.news.ru/photo/f2b294c2-28b6-11eb-9578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

«Горячий конфликт» Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха завершился. Дальнейшее развитие ситуации зависит от дипломатов, полагает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Свою позицию президент республики озвучил на совещании об актуальных вопросах внешней политики. Он отметил, что международная ситуация остаётся непростой. На пространстве бывшего СССР «вновь полыхнуло», на этот раз — в Нагорном Карабахе.

Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнёрами — Арменией и Азербайджаном — теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что Баку намерен добиваться от Еревана возмещения ущерба, нанесённого армянской стороной в Джебраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, военные Армении разрушили все жилые и общественные здания, в том числе и школы.