Горы возможностей и море проблем

Фото: president.az

Михаил Мишустин и Ильхам Алиев

Визит в Баку премьер-министра России Михаил Мишустина, за которым на следующей неделе последует визит Владимира Путина в Ереван, подтверждают растущее значение Южного Кавказа как одного из главных приоритетов в политике Москвы на постсоветском пространстве и большой Евразии.

После того как накануне операции на Украине Москва и Баку подписали декларацию о союзническом взаимодействии, в стратегически важном регионе на перекрестке Европы и Азии союзников у России появилось уже два — Армения и Азербайджан.

В связи с этим задачей сегодняшнего дня для Москвы становится максимальное раскрытие потенциала отношений с каждой страной и при этом купирование многочисленных рисков.

После второй карабахской войны два соседних государства — региональные союзники России — находятся хоть и не на ножах, но говорят друг с другом сквозь зубы, порой прибегая к оружию. При этом говорить друг с другом напрямую у союзников Москвы не выходит — они никак не могут обойтись без внешних посредников.

После подписания два года назад — в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года — трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, задуманного как дорожная карта урегулирования на Южном Кавказе, таким единственным внешним посредником между сторонами армяно-азербайджанского конфликта позиционировала себя Москва.

Однако спустя два года ситуация заметно изменилась — на подножку экспресса урегулирования на Южном Кавказе, который то набирает темп, то делает вынужденные остановки, отчаянно пытаются вскочить западные посредники — США и ЕС.

Особый интерес к тому, чтобы потеснить Москву, испытывает Париж, в действиях которого сквозит даже какой-то внешнеполитический азарт — стремление доказать, что находящейся под западными санкциями Москве в региональном урегулировании вообще-то делать нечего.

Подтверждением того, что в этой ситуации Москва не намерена никому уступать свое лидерство и смотрит на Южный Кавказ как на «горы возможностей», зовущие в поход не только дипломатов, но и бизнесменов, и стал визит в Баку Михаила Мишустина, принявшего участие в работе XI Азербайджано-Российского межрегионального форума.

Фото: president.az Михаил Мишустин и Ильхам Алиев

Для Михаила Мишустина это был первый за время операции на Украине зарубежный визит за пределы Евразийского экономического союза. Как заявил на форуме глава Минэкономики РФ Максим Решетников, товарооборот России с Азербайджаном за счет переориентации экспорта и импорта, неизбежной в условиях санкций и разрыва логистических цепочек, в ближайшие годы может удвоиться. По словам Решетникова, для этого нужно будет перейти от «традиционного торгового сотрудничества к выстраиванию всеобъемлющего совместного экономического пространства».

Со своей стороны Михаил Мишустин указал на то, что в условиях западных санкций, которые пытаются разрушить устоявшуюся архитектуру многосторонней торговой системы, необходимо «искать новые форматы кооперации».

Участники форума отмечали, что российский бизнес уже запустил в Азербайджане сборочные производства грузовых автомобилей, сельхозтехники, кроме того, прорабатываются кооперационные проекты в сфере судостроения. Однако для торговли, производства и инвестиций необходима независимая от третьих стран финансовая инфраструктура, в первую очередь рост доли расчетов в национальных валютах, а также использование альтернативных западных платежных систем.

О том, что системный кризис в отношениях России и Запада создает новые возможности для многостороннего регионального сотрудничества в рамках российского разворота на Восток, говорили и проводившие свой мозговой штурм в «Президент-отеле» в Москве в день визита Михаила Мишустина в Баку члены Российско-азербайджанского экспертного совета (РАЭС).

Однако фоном для второго в истории созданного в прошлом году заседания РАЭС стала нарастающая геополитическая турбулентность в регионе и наметившаяся к концу года деградация процесса армяно-азербайджанского урегулирования.

Свидетельством даже не ползучей, а встающей в полный рост экспансии Запада стало принятие на этой неделе сенатом Франции резолюции, предлагающей правительству страны признать несуществующее для Азербайджана (и не признанное самой Арменией) самопровозглашенное образование в Карабахе.

Резолюция также предлагает правительству Франции в сотрудничестве с европейскими партнерами предусмотреть, как говорится в документе, «в качестве наказания за агрессию Азербайджана дипломатические и экономические меры, в том числе применение санкций, которые будут нацелены на активы властей Азербайджана».

Между тем Баку настаивает на том, что после второй карабахской войны сам термин «Нагорный Карабах», используемый и многими российскими СМИ, стал анахронизмом. Поскольку то, что называли Нагорным Карабахом, является Карабахским регионом — неотъемлемой частью Азербайджана.

Отдельные выступления в российских СМИ, в которых в Баку усматривают проармянскую позицию, порой вызывают в лагере союзника Москвы резко негативную реакцию.

Напряженная интрига складывается и вокруг миссии отказавшегося от российского гражданства, переехавшего в Карабах и возглавившего местных армян известного бизнесмена Рубена Варданяна. «Нам надо всем понимать, что, когда мы говорим про судьбу Арцаха (армянское наименование Карабаха), надо опираться на мнение и решение арцахского народа», — заявил Рубен Варданян. Однако Азербайджан настаивает на том, что нет никакого «арцахского народа», а есть армянское население карабахского региона, обеспечение безопасности которого — внутреннее дело Азербайджана, как того требует конституция страны.

Порыв Рубена Варданяна, связанный с его переездом в Карабах, в Баку явно не оценили и, мягко говоря, не испытывают по поводу его инициативы никакого энтузиазма. Чем закончится эта запутанная история — неизвестно.

В свою очередь, Никол Пашинян и многие в Армении, суд по всему, разочарованы или имеют обиду на Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Накануне недавней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи объяснять Николу Пашиняну, почему ОДКБ не может прийти на помощь Еревану, взялся президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией? Вы что, не знаете нашу позицию?!» — восклицал Александр Лукашенко. «Второй вопрос: дайте „дорожную карту“ по восстановлению территориальной целостности Армении! Какую „дорожную карту“?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите президента России и примите решение! Не примете сегодня — будет же хуже. Ставить так вопрос — с одной стороны — ОДКБ, а с другой стороны — Азербайджан — нельзя! Это неправильно!», — продолжал белорусский лидер. А вот его главный посыл, сформулированный с его, чисто лукашенковской прямотой: «Сядьте вы вдвоем и договоритесь! И пусть Россия освятит этот договор! Но вы же не хотите! Какая-то, понимаете, здесь идет игра! Этой игры быть не может, потому что решается вопрос войны и мира!»

Что же в итоге?

«Горы возможностей», которые предоставляет для сотрудничества Южный Кавказ, оказались окружены «морем проблем», способных создать экзистенциальные риски трехсторонним договоренностям ноября 2020 года и стратегическим российским интересам на Южном Кавказе.