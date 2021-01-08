Горбачёв высказался о ситуациях в Белоруссии и в Киргизии

https://static.news.ru/photo/6ceac02e-53e2-11eb-b791-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв оценил кризисные ситуации в Белоруссии и в Киргизии. Он выразил уверенность, что проблем бы не возникло, если бы не распался Советский Союз.

Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше. Но я верю, что народы способны их преодолеть, — приводит слова Горбачёва РИА Новости.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года проходят акции протеста против результатов президентских выборов. По официальным данным, с большим отрывом выиграл возглавляющий республику с 1994 года Александр Лукашенко. Участники протестов убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен. Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса, — убеждён Горбачёв.

Что касается Киргизии, там беспорядки вспыхнули после парламентских выборов в октябре 2020 года в связи с массовым подкупом голосов. Протесты и происходящий на фоне захват должностей в руководящих структурах страны привели к добровольной отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Исполнять обязанности главы государства стал Садыр Жапаров. Проведя месяц в этой должности, он оставил её ради участия в президентских выборах. По итогам голосования, прошедшего 10 января, он уверенно лидирует.

Как сообщал NEWS.ru, побеждающий на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров дал обещание, что не допустит политических гонений. Политик также отметил, что не будет бороться с укрывательством нарушителей закона.