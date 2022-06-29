Голос из Еревана: Пашинян подозревает Баку в подготовке новой войны Пресс-конференция армянского премьера показала, что он по-прежнему пытается избежать заключения мирного договора с Азербайджаном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армянские власти часто упрекают в «недоговороспособности», из-за которой до сих пор не удается урегулировать карабахский вопрос. Онлайн-пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшаяся 27 июня, показала, что действиями Еревана недовольны не только в Баку, но и в Армении.

Во время пресс-конференции 27 июня Пашинян в очередной раз подтвердил, что заключение мира с Азербайджаном и Турцией «не имеет альтернативы». Но дело в деталях. То есть в общем Пашинян, по его словам, вполне разделяет стремление сторон к урегулированию конфликта, однако есть нюансы.

Альтернативы миру нет, — заявил Пашинян в ходе пресс-конференции. — И вчера не было, и позавчера. Другое дело, насколько мы сможем реализовать эту повестку, потому что она не может быть односторонней. Альтернативы нет, но, как говорится, дьявол в деталях.

По мнению Пашиняна, озвучиваемому им далеко не первый раз, именно Баку не идет навстречу Армении, стремящейся окончательно урегулировать отношения.

Своими заявлениями Азербайджан пытается создать впечатление, якобы Армения избегает участия в работе комиссии, на самом же деле реальность совсем иная... — сказал Пашинян. — Они пытаются «накопить», так сказать, легитимность начала новой войны против Армении и Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru).

В частности, по его словам, мирные договоренности «несколько раз обсуждали с представителями Азербайджана и зафиксировали, что сначала нужно пояснить, в каком формате и какие пункты должен включать мирный договор». Также, отметил премьер, «до сих пор нет текста предполагаемого мирного договора» между Азербайджаном и Арменией.

Между тем, отметил Пашинян, «в мае Армения два раза давала согласие провести совместное заседание рабочей группы, но Азербайджан отказался».

На это МИД Азербайджана возразил, что «если вспоминать случаи, когда Армения в постконфликтный период под любыми предлогами расстраивала и откладывала в результате провокаций за пару часов до начала встречи, предложенные в том числе с участием международных посредников, то список будет очень длинным».

Здесь надо сделать небольшое отступление и вспомнить про пять принципов нормализации отношений, которые были озвучены МИД Азербайджана 14 марта:

взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;

взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Однако армянская сторона уводит проблему от вопроса территориального деления в область права. По версии Еревана, когда Азербайджан и Армения в 1991 г. подписывали декларацию и межгосударственное соглашение в процессе создания СНГ, то тем самым взаимно признали территориальную целостность друг друга, хотя карабахский вопрос существовал уже тогда.

Как заявил Пашинян в ходе общения с прессой в соцсетях в ноябре 2021 года, "по документам СНГ от 1991 года Армения и Азербайджан взаимно признали свою территориальную целостность. Разве это означало, что карабахского вопроса нет?".

Таким образом, по версии Армении, Карабах надо рассматривать в другой плоскости, не через призму территориальной целостности Азербайджана, а значит - делимитация и демаркация границы, открытие коммуникаций - должно решаться отдельными переговорами.

Отсюда и стремление затянуть переговоры. В ходе пресс-конференции 27 июня Пашинян возложил всю вину на азербайджанскую сторону в связи с транспортными проблемами региона. Так, отметил он, азербайджанская сторона отклоняет предложения Армении по разблокировке автомобильных и железных дорог. Согласно азербайджанской позиции, все трассы, идущие из Армении по территории Азербайджана, должны действовать «в логике Лачинского коридора» — шестикилометрового участка в горном ущелье, соединяющего Армению и Карабах. Об этом заявил недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев. Эта логика предполагает, что после подписания мирного договора между двумя государствами для Лачинского коридора будет разработан новый маршрут движения. Контролировать его станут миротворцы, тогда как азербайджанская сторона гарантирует безопасность для тех, кто передвигается по этой трассе.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Отдельного упоминания заслуживает Минская группа (МГ) ОБСЕ (Россия, США, Франция). Азербайджан считает, что эта группа, пытающаяся с 1994 года урегулировать карабахский конфликт, но без особого успеха, больше не должна играть роли во взаимоотношениях Баку и Еревана.

Нужно сказать «прощай!» этой контрпродуктивной группе, не «спасибо и прощай!», а просто «прощай!», так как ей пора на пенсию. Слухи о возрождении Минской группы вызывают наше противодействие, — заявил ранее Алиев.

Россия после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций также стала относиться к деятельности МГ ОБСЕ весьма настороженно, усматривая в ее деятельности попытки «коллективного Запада» усилить свое влияние на Южном Кавказе. С этим связаны и недавние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. После встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку 24 июня Сергей Лавров заявил, что «Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников».

Фото: МИД РФ Сергей Лавров и Джейхун Байрамов

Однако Ереван придерживается другой позиции. Пашинян назвал заявление Лаврова «странным», поскольку «потенциал сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом» прописан в совместном заявлении, подписанном Москвой и Ереваном 19 апреля 2022 года. «Думаю, что это противоречие должно быть прояснено, хотя по большому счету прояснять нечего», — подчеркнул Пашинян.

Если Армения действительно желает мира, она должна проявить политическую волю и предпринять конкретные шаги к миру, а не тратить время на возрождение формата, эффективность которого всегда оставалась низкой и члены которого открыто заявляют о невозможности его функционирования, — заявил МИД Азербайджана в ответ на риторику Пашиняна.

Но если очередная перепалка между Ереваном и Баку вполне ожидаема, то куда более тревожным для Пашиняна признаком могут стать заявления из самой Армении, где, например, член оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян, комментируя пресс-конференцию премьера, написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ):

Пашинян говорит, что Азербайджан отказывается продвигаться по повестке мира, закладывая легитимную основу для начала новой войны против Армении. Тем самым он фактически констатирует провал провозглашенной им «повестки мира». Я склоняюсь к тому, что правительство, шантажируя войной, готовит общество к новым, еще большим уступкам, и не исключаю, что на определенном этапе Армения получит новую войну и новые потери.

Пресс-конференция Пашиняна была также бойкотирована оппозиционными армянскими СМИ. «Сложно ожидать, что он даст нам, например, ответ на вопрос, каким образом он дальше станет управлять, когда обещал мир, а спустя год у нас все еще погибшие на границе, и эти случаи вынуждены скрывать», — написал в своем Facebook главный редактор Yerevan.Today Севак Акопян, поясняя причины бойкота.

Между тем Ереван развивает переговорную деятельность в Европе, стараясь, похоже, привлечь как можно больше действующих лиц для участия в урегулировании ситуации на Южном Кавказе. В том числе официальные представители правительства Армении говорят о необходимости участия МГ ОБСЕ в процессе.

Я подчеркнул ключевую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Армения ценит позицию Греции в поддержку урегулирования нагорнокарабахского конфликта в рамках мандата и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, — заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 27 июня во время визита в Афины.

Однако вряд ли стоит ожидать, что многочисленные участники урегулирования смогут помочь нормализации, учитывая, что каждый из них имеет собственные интересы. Другое дело, что Пашиняну в этом случае окажется проще затягивать соглашение и выдвигать все новые условия, тем самым увеличивая опасность новой войны.