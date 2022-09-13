Глава МИД Турции призвал Ереван сосредоточиться на мире с Азербайджаном Глава МИД Турции Чавушоглу призвал Ереван сосредоточиться на мире с Азербайджаном

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мевлют Чавушоглу

Армения должна прекратить провокации на границе с Азербайджаном и сосредоточиться на мирных переговорах, с такой позицией выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что обсудил обострение конфликта между Баку и Ереваном с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Обсудили совместно с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым армянские провокации на азербайджано-армянской государственной границе. Армения должна отказаться от провокаций и сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве с Азербайджаном, — написал Чавушоглу в Twitter.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Следственный комитет Армении из-за обстрелов на границе возбудил уголовное дело по двум статьям УК. Расследование инцидента будет проводиться на основании статей об агрессии и военных преступлениях.

К утру стороны договорились о прекращении огня в приграничных районах с 08:00 мск. Как утверждают СМИ, армянская сторона нарушила эту договоренность, однако с 09:15 (08:15 мск) тишина все же установилась.