Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили вопросы по ситуации в Карабахе

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Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов 12 декабря провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили ряд вопросов международной и двухсторонней повестки дня.

Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорно-карабахскому урегулированию, — говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе, эскалация которого произошла 27 сентября. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Сергей Лавров ранее заявлял, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе не было достигнуто в обход интересов Ирана или Турции. По его словам, сами стороны конфликта выразили заинтересованность в российском посредничестве без всякой «задней мысли».