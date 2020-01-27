Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян 29-30 января проведут встречу в швейцарской Женеве, на которой обсудят процесс урегулирования в Нагорном Карабахе.
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева
Мамедъяров и Мнацакян последний раз встречались 4 декабря в столице Словакии Братиславе на полях заседания Совета министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ.
Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Азербайджана отвёл России ключевую роль в разрешении ситуации в Нагорном Карабахе. Мамедъяров отметил, что Баку возлагает большие надежды на переговоры по урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в число сопредседателей которой входит и Москва. О возможности РФ и Азербайджана вместе выработать компромиссное решение по карабахскому урегулированию также заявлял глава МИД России Сергей Лавров.
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