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Китай закрыл город Ухань на карантин и пока не разрешает эвакуировать иностранцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Как рассказали «Интерфаксу-Казахстан» в МИДе, власти республики готовы эвакуировать своих граждан, как только власти позволят это сделать. Казахстан направил запросы уже в первые дни объявления карантина. Китайская сторона ещё ни...