Главы МИД Азербайджана и Армении не планируют встречаться в Брюсселе

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана не планируют встречаться в Брюсселе, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, которые приводит радио Sputnik, в ходе встречи глав МИД стран «Восточного партнерства» запланировано только выступление азербайджанского министра Джейхуна Байрамова, а также ряд двусторонних встреч.

В последний раз Джейхун Байрамов встречался с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Тегеране, где проводилась конференция в формате «3+3». По словам главы Министерства иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, данная встреча поспособствовала установлению стабильности в регионах Южного Кавказа.

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян ранее заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Баку в кратчайшие сроки. По его словам, это может произойти и до конца 2023 года, если предлагаемые Арменией принципы мирного процесса будут приняты, а лидеры двух стран успеют встретиться, подвести итоги переговоров и подписать соответствующий документ. При этом Григорян отметил, что добиться этого будет затруднительно.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит серьезных препятствий для заключения договора с Арменией. Он отметил, что основной загвоздкой был вопрос с положением, касающимся армянского меньшинства в Карабахе.

7 декабря в совместном заявлении администраций Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанном по итогам переговоров, сообщалось о достижении договоренности по укреплению доверия между двумя странами. Обе страны подтвердили намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности.