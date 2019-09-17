https://static.news.ru/photo/6a422cfa-d949-11e9-a915-fa163e074e61_660.jpg Владимир Новосадюк Фото: facebook.com/novosadiuc.vladimir

Молдавские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег главе информагентства Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку.

Сам обвиняемый рассказал об этом РИА Новости . Новосадюк находится на свободе, после допроса его отпустили под подписку о невыезде на 60 дней. Полиция изъяла мобильный телефон во время обыска дома обвиняемого. Свою вину глава информационного агентства признавать отказался.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Эмил Гайтур уточнил, что обвинение связано с делом 2015 года о выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Также проходящий по делу бизнесмен Илон Шор был приговорён к семи с половиной годам тюрьмы. Однако, как передавал News.ru, МВД Молдавии было вынуждено объявить Шора в международный розыск, так как он скрылся в неизвестном направлении.