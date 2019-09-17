Молдавские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег главе информагентства Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку.
Сам обвиняемый рассказал об этом
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Эмил Гайтур уточнил, что обвинение связано с делом 2015 года о выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Также проходящий по делу бизнесмен Илон Шор был приговорён к семи с половиной годам тюрьмы. Однако, как передавал News.ru, МВД Молдавии было вынуждено объявить Шора в международный розыск, так как он скрылся в неизвестном направлении.