Главу МИД Украины назвали предателем народа из-за заявления о «Спутнике V»

https://static.news.ru/photo/5276abe8-54e3-11eb-ab10-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против использования российской вакцины от коронавируса, даже если её эффективность будет доказана. Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя это высказывание, заметил, что у политиков, позволяющих себе подобные заявления, нет будущего.

Экс-сенатор назвал Кулебу и других представителей органов власти Украины со схожими взглядами предателями своего народа.

Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ, — рассказал Клинцевич газете «Взгляд».

Российский политик напомнил, что «Спутник V» уже показал свою эффективность. Он подчеркнул, что переговоры о поставке вакцины должны вестись «не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения». Клинцевич заявил, что украинские власти ещё некоторое время «покричат», а затем согласуют использование российского препарата.

Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке — это Бразилия и Венесуэла, в Европе — Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего — они предатели своего народа, — заключил Клинцевич.

Ранее NEWS.ru писал, что украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства. Автором инициативы выступил Николай Исаев. По его словам, вакцинация должна быть бесплатной за счёт госбюджета и благотворительных взносов.

В начале января украинская фармкомпания «Биолек» подала документы на регистрацию «Спутника V». Во фракции Зеленского усомнились в том, что препарат будет зарегистрирован на Украине, поскольку он «не имеет квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой Соединённых Штатов, стран ЕС, Швейцарии, Японии».