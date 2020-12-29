Главу МИД Украины Кулебу назвали гибридным оружием против народа

https://static.news.ru/photo/ecd51832-4a07-11eb-a3b7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в резкой форме отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российской вакцине от коронавируса.

Украинский министр ранее заявил, что препарат «Спутник V» является гибридным оружием России, направленным против Украины. Пушков в своём Telegram-канале в ответ назвал самого Кулебу «гибридным оружием против народа Украины». По мнению сенатора, глава украинского МИД и другие представители органов власти Украины, использующие аналогичную риторику, лишили свою страну шансов быстро получить вакцину от COVID-19.

Все нынешние руководители Украины вместо того чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране, — резюмировал Пушков.

Как передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Он добавил, что среди украинцев есть те, кто является врагом вакцинации исходя из личных интересов.