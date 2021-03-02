Главу Генштаба Армении могут уволить без одобрения президента

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Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Указ об увольнении может вступить в силу автоматически, поэтому Саркисян обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить положения закона «О военной службе и статусе военнослужащего», регулирующие кадровые вопросы в ВС.

Президент республики считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Президент республики принял решение не подписывать проект указа, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата президента Армении.

Согласно Конституции Армении, президент может в трёхдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если председатель правительства не примет эти возражения, президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если глава государства не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.

Как писал NEWS.ru, ранее Совет безопасности Армении поддержал предложение Никола Пашиняна и призвал президента уволить главу Генштаба.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после слов Никола Пашиняна о российских «Искандерах». Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это армянский премьер заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.

Его высмеял замначальника Генштаба Армении, после чего был отправлен в отставку, а вслед за ним подать в отставку предложили и начальнику Генштаба. ВС Армении потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.