Главный страх Киева: грозит ли Украине Майдан, что будет с Зеленским Bloomberg: Зеленский боится возможности подготовки нового Майдана на Украине

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Новые конфликты в мире стали серьезным испытанием для Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью Bloobmerg. Почему в Киеве недовольны происходящим в Израиле, возможен ли новый Майдан, опасается ли отставки президент Украины?

Почему Зеленский недоволен ситуацией в Израиле

Конфликт в секторе Газа и переключение внимания западных СМИ и политиков на потребности Израиля произошли в чувствительный момент для ВСУ, заявил Зеленский. Главной проблемой для Украины стала потребность Израиля в снарядах калибра 155 мм, которые так нужны Украине.

«Не то чтобы США сказали: мы Украине ничего не дадим. Просто все борются за то, чтобы заполнить свои склады. Поставки [снарядов] сократились. Такова жизнь, и это нормально, поскольку все борются за выживание, но мы тоже должны защищать себя», — приводит его слова Bloomberg.

По словам Зеленского, в настоящее время он «сосредоточен на том, чтобы добиться помощи от Запада».

«[Фокус внимания] смещается из-за происходящего на Ближнем Востоке и по другим причинам. Без поддержки нам придется дать задний ход», — предупредил он Запад о возможном отступлении.

Что происходит с западной помощью Украине

Зеленский провел неделю, убеждая своих союзников на Западе, что ВСУ готовы продолжать боевые действия предстоящей зимой, отмечает Bloomberg. Однако европейские дипломаты предупредили, что ЕС не сможет выполнить свое обещание поставить для ВСУ миллион снарядов в 2023 году. Странам Европы в рамках принятого ранее Брюсселем плана удалось нарастить производство боеприпасов на 30%, однако этих объемов недостаточно.

После Конгресс США вынужден был под давлением внутренней оппозиции принять временный бюджет без дополнительной помощи Израилю и Украине, для которой президент Джо Байден запросил у законодателей $61,4 млрд.

Чего боится Зеленский

Президент заявил журналистам, что в новых условиях Россия намерена «посеять хаос» и «разрушить внутреннее единство» на Украине. По его словам, Москва готовит «план по дезинформации», который называет «Майдан-3».

«Наша разведка получила информацию, которую также передавали наши [западные] партнеры. Майдан для них — госпереворот, поэтому такое название понятно», — заявил Зеленский.

Президент Украины не привел никаких подробностей о предполагаемом «плане России по дестабилизации украинского общества».

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