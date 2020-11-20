Главный советник Пашиняна назначен новым министром обороны Армении

https://static.news.ru/photo/c58a8188-2b1f-11eb-ad47-fa163e074e61_660.jpg Вагаршак Арутюнян Фото: Кадр из видео/ԶԻՆՈՒԺ MEDIA/youtube.com

Новым министром обороны Армении назначен главный советник премьера Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян.

Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян. Арутюнян сменил подавшего накануне в отставку Давида Тонояна.

Вагаршак Арутюнян уже занимал должность министра обороны в 1999—​2000 годах. Он был уволен с поста главы ведомства после конфликта с президентом Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте. В разное время Арутюнян был замглавы МВД страны, заместителем начальника штаба Главного командования объединённых вооружённых сил стран СНГ, замначальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ.

Как писал NEWS.ru, руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Нагорном Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна является частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян. Ранее он уволил главу МИД Зограба Мнацаканяна и руководителя МЧС Феликса Цолакяна.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.