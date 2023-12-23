Главная новогодняя елка рухнула на глазах у прохожих в Азербайджане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новогодняя елка рухнула на центральной площади города Гянджа в Азербайджане, сообщает портал Media.az. По его информации, дерево упало на глазах у прохожих из-за штормового ветра.

Как передает издание, сильный ветер также нанес ущерб другим районам города. Так, в некоторых частях Гянджи прекращена подача электроэнергии, на ряде улиц повалило деревья. Сотрудники экстренных служб дежурят в городе.

Ранее жители Орла пожаловались на установленную в городе новогоднюю елку, сделанную из трех разных материалов. По словам граждан, нижняя часть дерева полностью «голая» и состоит лишь из металлического каркаса, середина сделана из классических веток, а верхушка напоминает газон в рулонах. Местные жители обратились в местную администрацию с официальной жалобой, однако в мэрии заявили, что ничего менять не планируют.

Тем временем жителей Сочи шокировала новогодняя елка, составленная из шести деревянных палок и установленная на одном из пляжей. Праздничную конструкцию поставили в микрорайоне Вардане. В местной администрации заявили, что установили только каркас, а само дерево разместят внутри объекта. Работы пообещали закончить в ближайшее время.