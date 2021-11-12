Главком ВСУ насчитал 2 тыс. кадровых военнослужащих из России в Донбассе

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о том, что на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик находятся кадровые военнослужащие Вооружённых сил России, воюющие против Украины. Всего, по словам Залужного, их численность превышает две тысячи человек, сообщил «Интерфакс-Украина».

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: совокупная численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тысячи человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые русские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности, — говорится в сообщении.

По мнению Залужного, «российские оккупационные войска» ответственны за нарушение режима прекращения огня. По приведённым украинским главкомом данным, с начала года было зафиксировано 2287 обстрелов позиций украинской армии, из которых 610 — из запрещённого минскими договорённостями вооружения. За нынешний месяц Залужный зафиксировал 78 нарушений режима тишины.

Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов <...>. Ситуация с безопасностью сложная, но полностью контролируется Объединёнными силами <...>. Я бываю на передовой каждый месяц по нескольку дней. В ближайшие дни — вместе с министром [обороны] посетим подразделения, чтобы пообщаться с военнослужащими и решить беспокоящие их вопросы, — добавил Залужный.

В свою очередь украинские силовики захватили посёлок Старомарьевка, находящийся на линии соприкосновения в Донбассе. Населённый пункт находится в «серой зоне». О появлении в населённом пункте украинских военных сообщалось ещё в конце октября. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей посёлка являются гражданами России. При этом в пресс-центре 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» сообщили , что военные там обеспечивали безопасность сотрудникам международных гуманитарных организаций, которые пришли на помощь местным жителям.

На данный момент министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находятся в районе проведения операции Объединённых сил на востоке страны с рабочей поездкой, по результатам которой «будут проработаны механизмы усиления обороны государства и противодействия гибридным угрозам со стороны РФ в регионе».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что в прифронтовой зоне самопровозглашённой Донецкой народной республики проживают 18 тысяч россиян, они регулярно подвергаются обстрелам и агрессии со стороны Украины.