Главком ВСУ Хомчак призвал Россию ответить «за все преступления»

https://static.news.ru/photo/dab8528e-5643-11eb-8fe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.gov.ua

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак рассказал об отношении к России. Он заявил, что с его страной воюет Кремль, простые же россияне «понимают, что происходит». Однако РФ, по его словам, должна быть призвана к ответу.

Если война закончится, если будут приняты определённые политические решения, то нам придётся со временем выстраивать отношения с «соседом» — Российской Федерацией. От этого никуда не деться. Однако за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей, — сказал Хомчак в интервью изданию Obozrevatel.

Командующий напомнил о том, как в мире менялось отношение к Германии после Второй мировой войны, заметив, что этот процесс занял десятилетия. По его словам, далеко не все россияне ненавидят Украину, однако Кремль пытается разжечь ненависть «всеми силами», убеждён Хомчак.

Боевые действия между российскими и украинским ВС начались в 2014 году после того, как части Донецкой и Луганской областей заявили о независимости. Киев предпринял попытку силой вернуть территории, попутно обвинив Россию в оккупации Донбасса.

Ранее NEWS.ru писал, что офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против одного из заместителей командующего Черноморским флотом РФ. Неназванный высокопоставленный военнослужащий, как утверждается, склонял украинских солдат к госизмене во время событий 2014 года в Крыму и Севастополе.