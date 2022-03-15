Глава «Укржелдороги» назвал число вагонов из РФ, подлежащих национализации
Глава «Укржелдороги»: Украина намерена национализировать 15 тысяч вагонов из России
Сергей Князев
Сергей Князев
13:29, 15 марта 2022
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Глава правления компании «Укржелдорога» Александр Камышин подтвердил в своём Telegram-канале начало процедуры национализации российских вагонов, находящихся на территории Украины. По его словам, на Украине находятся 15 тысяч российских вагонов, которые принадлежат 250 компаниям, включая такие компании, как «ВЭБ-лизинг», «ВТБ-лизинг», «Газпромтранс» и «Сбербанк лизинг».
Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ, — написал он.
Камышин также отметил, что на территории России сейчас находится 482 украинских вагона.
Ранее о национализации российских железнодорожных вагонов сообщало агентство УНИАН. До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и её резидентов, а также пригрозил конфисковать имущество «российских пропагандистов» «по мотивам общественной необходимости». В ответ на это глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России.