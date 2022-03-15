Глава «Укржелдороги» назвал число вагонов из РФ, подлежащих национализации

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, на которой рассказал о подготовке «пятой колонны» для Белоруссии. По его словам, которые приводит БелТА, для этого создаются своеобразные «абвершколы» под эгидой западных спецслужб.

[Представители «пятой колонны»] обучаются под эгидой спецслужб США и стран Западной Европы в условиях повышенной конспирации <...> на территории отдельных сопредельных государств по аналогии с абвершколами периода Великой Отечественной войны,...