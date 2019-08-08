Эмомали Рахмон Эмомали Рахмон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что на его жизнь покушались шесть раз. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки по югу страны.

Несколько раз здание обстреливали <…> А сколько было терактов! В Худжанде возле Театра Камоли Худжанди было ранено 75 человек, в том числе и я <…> Шесть раз... такова, видно, судьба, — сказал Рахмон.

Также во время поездки главе государства подарили портрет с его изображением, где таджикский лидер изображён в своей квартире, в которой он работал в первые годы своего правления.

Как ранее писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покушение на него год назад было совершено по приказу советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

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