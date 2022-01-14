Глава Совбеза Украины: РФ с вероятностью 99,9% атаковала украинские сайты

Глава Совета безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что с большой долей вероятности за массированной атакой на украинские госсайты 14 января стоят хакеры из России, передаёт слова политика агентство ТАСС.

С вероятностью 99,9% за атаками на сайты украинского правительства стоит Россия, — сказал Данилов.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 90% пострадавших сайтов органов госвласти после хакерской атаки уже возобновили работу.

Министерство культуры и информационной политики Украины также обвинило Россию в хакерских атаках на государственные сайты страны. В ведомстве назвали массовый сбой в работе интернет-ресурсов «психологической атакой на украинцев на фоне неудачных переговоров РФ с США и НАТО».

Сегодня, 14 января, неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорится, что личные данные граждан попали в общий доступ и будут уничтожены. Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.