Глава Совбеза Украины: РФ с вероятностью 99,9% атаковала украинские сайты
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:14, 14 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Совета безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что с большой долей вероятности за массированной атакой на украинские госсайты 14 января стоят хакеры из России, передаёт слова политика агентство ТАСС.
С вероятностью 99,9% за атаками на сайты украинского правительства стоит Россия, — сказал Данилов.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 90% пострадавших сайтов органов госвласти после хакерской атаки уже возобновили работу.
Министерство культуры и информационной политики Украины также обвинило Россию в хакерских атаках на государственные сайты страны. В ведомстве назвали массовый сбой в работе интернет-ресурсов «психологической атакой на украинцев на фоне неудачных переговоров РФ с США и НАТО».
Сегодня, 14 января, неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорится, что личные данные граждан попали в общий доступ и будут уничтожены. Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.