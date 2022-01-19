Глава российских миротворцев заявил о завершении операции в Казахстане

Миротворческая операция Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена, заявил командующий группировкой миротворцев генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, которые приводит REN TV, миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность.

Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации, и сегодня на родину <...> возвращаются последние подразделения и командование миротворческих сил, — заявил Сердюков.

Как сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму генерал Олег Сыромолотов, опыт операции в Казахстане будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер при повторении похожих случаев в других государствах ОДКБ.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам — участницам ОДКБ.



