Красносельский: Тирасполь нацелен на продолжение диалога в формате «5+2»

Ситуация на Украине уменьшает шансы на встречу участников переговоров в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) по вопросу Приднестровья, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский на встрече с председателем ОБСЕ, главой польского МИД Збигневым Рау в Тирасполе, сообщает ТАСС. Красносельский призвал власти Молдавии выполнять ранее достигнутые соглашения, и избавить республику от экономического и политического давления, отметив, что Тирасполь будет делать всё ради продолжения диалога.

Ситуация не добавляет оптимизма, сокращая вероятность встречи участников переговорного процесса. Тем не менее Приднестровье нацелено на продолжение диалога и будет принимать все возможные меры для его возобновления, — сказал Красносельский.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что события на Украине напоминают о важности диалога Молдавии с Приднестровьем. Он призвал быстрее «реинтегрировать» Молдавию и принять закон «О постоянном нейтралитете».

Миротворческой операции в Приднестровье в 2022 году исполняется 30 лет. В настоящее время там дислоцированы 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 395 молдавских и 10 военных наблюдателей от Украины. В регионе организованы 15 стационарных постов и КПП, они расположены на ключевых участках зоны безопасности.

Около 60% населения Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР в связи с опасениями, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудачной силовой попытки решения проблемы со стороны Кишинёва, Приднестровье фактически стало неподконтрольной правительству Молдавии территорией.