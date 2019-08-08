https://static.news.ru/photo/5408c9b6-b979-11e9-930b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irina Karmushkina/Global Look Press

Начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после травмы, полученной во время штурма дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

По информации Минздрава Киргизии, Курманкулов подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние медики оценивают как крайне тяжёлое.

В ведомстве уточнили, что высокопоставленный полицейский получил не огнестрельное ранение, а закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ему провели трепанацию черепа, после которой он впал в кому, отмечает РИА Новости .

Вечером 7 августа правоохранительные органы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Сторонники бывшего политика открыли ответный огонь. В результате столкновения с силовиками пострадали 43 человека, один спецназовец погиб, писал News.ru.

При этом задержать экс-президента силовикам не удалось. После неудачной попытки штурма его дома Атамбаев призвал правоохранителей «не идти против своего народа».