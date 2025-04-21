Глава оппозиции Абхазии задержан на границе На границе с Россией задержан глава оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Адгур Ардзинба

На российской стороне границы с Абхазией задержан лидер оппозиции республики Адгур Ардзинба, сообщает Telegram-канал D News Абхазия. В организации ветеранов страны «Аруаа» назвали случившееся политически мотивированным давлением на политика.

На российской стороне пограничного пункта пропуска через реку Псоу вновь без объяснения причин был задержан на несколько часов лидер значительной части абхазского народа Адгур Ардзинба, — заявили в организации.

19 ноября после переговоров оппозиции и правительства республики было принято решение, что президент Абхазии Аслан Бжания и премьер республики Александр Анкваб уйдут в отставку. Также в рамках соглашения сторон на должность и. о. президента был назначен Бадра Гунба.

Первый тур выборов в Абхазии прошел 15 февраля. ЦИК республики сообщила, что Гунба набрал 46,38% голосов. Его соперник Адгур Ардзинба получил 36,92% голосов.

Выборы президента Абхазии прошли в марте. Гунба набрал 54,73% голосов избирателей, заявлял председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан. Второе место занял Ардзинба. Он набрал 41,54% голосов избирателей. Всего во втором туре выборов приняли участие 70% граждан республики. За президента проголосовали 100 412 человек.