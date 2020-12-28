Глава офиса президента Украины рассказал, где Зеленский встретит Новый год

Президент Украины Владимир Зеленский отпразднует Новый год в селе Гута Ивано-Франковской области, где расположена государственная дача.
Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак,
Президентская дача расположена в 60 километрах от Ивано-Франковска. Вместе с лесными и охотничими угодьями площадь резиденции составляет 10 886 гектаров.
В прошлом году Зеленский также начал отмечать зимние праздники в Ивано-Франковской области. Посетители горнолыжного курорта Буковель публиковали в соцсетях фото с президентом. Предполагалось, что украинский лидер задержится в Прикарпатье на неделю, однако уже 5 января Зеленского заметили в Омане, куда он отбыл без каких-либо объявлений по этому поводу, писал NEWS.ru. Президент и его семья остановились в пятизвёздочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel близ оманской столицы Маската. Ночь в президентском люксе в этом заведении стоит около €4 тысяч.