Глава Нармилиции ЛНР заявил о закреплении на реке Донец

Силы Народной милиции ЛНР высадились на противоположном берегу реки Донец, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По реке Северский Донец проходит часть линии соприкосновения между Украиной и ЛНР.



Наши силы уже на противоположном берегу Донца, что уже о многом говорит. Мы продолжаем освобождать свою землю, — сказал он.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что части народных милиций ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооружённых сил. По его словам, ополченцы прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной обороны ВСУ. Сейчас группировки ЛНР и ДНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.

До этого политолог Владимир Корнилов заявил, что после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией они смогут сосуществовать на границе с Украиной и без мирного договора, как это делали РФ с Японией после Второй мировой войны. Он заявил, что у ЛНР и ДНР есть чётко установленные границы, которыми являются административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время он не исключил, что на их установление понадобится очень долгое время, вплоть до десятилетий.