Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал налоговую декларацию за 2019 год, в которой указаны коллекционные вина, старинные монеты, иконы и другой антиквариат. Документ опубликован на сайте Нацагентства Украины по вопросам предотвращения коррупции.
Чиновник задекларировал 2661 монету Российской, Австро-Венгерской и Римской империй, а также коллекцию медных, бронзовых и серебряных монет 16–21 веков территории современной Украины, живопись, литографию Пабло Пикассо, коллекционные вина, в том числе Chateau Mouton-Rothschild. Также у Авакова имеются драгоценности и наручные часы Vacheron Constantin, Rolex Daytona, Jaeger LeCoultre.
Министр внутренних дел обладает двумя квартирами в Харькове, одной квартирой в Чугуеве Харьковской области, у него вместе с женой есть земельный участок площадью в 1,2 тысячи квадратных метров. Также он с 18 декабря 2016 года арендует номер площадью 77,6 квадратных метров в гостинице.
На счетах у Авакова лежат €148 тыс., а у жены — €1,5 млн. в итальянских банках. Согласно декларации, за год он задекларировал $45 тыс. зарплаты. При этом глава МВД Украины вместе с женой не имеет автомобиля.
Ранее NEWS.ru писал, что Арсен Аваков допустил вероятность своей отставки. По его словам, он может уйти с поста после окончания расследования громких дел. К ним он отнёс убийство журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в 2016 году в Киеве.
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