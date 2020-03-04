https://static.news.ru/photo/6ca342e2-5e2b-11ea-8fd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал налоговую декларацию за 2019 год, в которой указаны коллекционные вина, старинные монеты, иконы и другой антиквариат. Документ опубликован на сайте Нацагентства Украины по вопросам предотвращения коррупции.

Чиновник задекларировал 2661 монету Российской, Австро-Венгерской и Римской империй, а также коллекцию медных, бронзовых и серебряных монет 16–21 веков территории современной Украины, живопись, литографию Пабло Пикассо, коллекционные вина, в том числе Chateau Mouton-Rothschild. Также у Авакова имеются драгоценности и наручные часы Vacheron Constantin, Rolex Daytona, Jaeger LeCoultre.

Министр внутренних дел обладает двумя квартирами в Харькове, одной квартирой в Чугуеве Харьковской области, у него вместе с женой есть земельный участок площадью в 1,2 тысячи квадратных метров. Также он с 18 декабря 2016 года арендует номер площадью 77,6 квадратных метров в гостинице.

На счетах у Авакова лежат €148 тыс., а у жены — €1,5 млн. в итальянских банках. Согласно декларации, за год он задекларировал $45 тыс. зарплаты. При этом глава МВД Украины вместе с женой не имеет автомобиля.

Ранее NEWS.ru писал, что Арсен Аваков допустил вероятность своей отставки. По его словам, он может уйти с поста после окончания расследования громких дел. К ним он отнёс убийство журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в 2016 году в Киеве.