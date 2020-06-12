Глава могилёвского филиала Белгазпромбанка задержан по подозрению в хищении

https://static.news.ru/photo/b8a129ca-adbd-11ea-8e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Уголовное дело о хищении в особо крупном размере возбуждено в отношении главы могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармызова.

По данным местных СМИ, Кармызова обвиняют в манипуляциях с выдачей кредитов, то есть, в их продаже. Комитет Госконтроля Белоруссии провёл 11 июня обыск в головном офисе банка в столице, также были возбуждены дела об уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путём средств, передаёт «Беларусь 1».

12 июня стало известно, что по делам Белгазпромбанка задержаны ряд топ-менеджеров и руководителей кредитной организации, а также представители коммерческих структур. КГК утверждает, что существуют убедительные доказательства причастности бывшего руководителя банка Виктора Бабарико к преступлениям в рамках дела, сообщает ТАСС.

Барбарико претендует на пост президента и заявил, что дело носит политический характер и является провокацией.

Белгазпромбанк работает в Белоруссии с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку. Обе организации заявили о незаконности назначения и.о. председателя правления белоруской кредитной организации.

11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Указанные действия, по словам акционеров, совершены с грубым нарушением законодательства Белоруссии и договора о Евразийском экономическом союзе и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков, — говорится в заявлении «Газпрома» и Газпромбанка.

Как писал NEWS.ru ранее, украинская компания Burisma Group заявила, что не имеет никакого отношения к попытке взятки, о которой заявляет руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Правоохранительные органы, в свою очередь, говорят о поступившем предложении за деньги закрыть уголовное дело, в котором фигурирует бывший министр экологии и президент Burisma Николай Злочевский.