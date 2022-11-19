Глава МО Белоруссии заявил о нежелании Минска «ввязываться в конфликты»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Виктор Хренин

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время мероприятия, посвященного принятию военной присяги новым пополнением, заявил об отсутствии планов у республики ввязываться в какие-либо конфликты. Как сообщает «Sputnik Беларусь», глава военного ведомства подчеркнул, что страна готовится защищать только «свою землю».

В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину, — сказал Хренин.

Глава белорусского Минобороны отметил, что в белорусских войсках бойцов обучают тому, «что необходимо». Кроме того, он подчеркнул, что Вооруженные силы республики оснащены современными видами техники, способными обеспечить обороноспособность страны.

Министр уточнил, что одним мероприятий оперативно-боевой подготовки военнослужащих будет совместное с Российской Федерацией учение «Щит Союза — 2023». Знания об опыте и анализе современных войск будут также включены в него.

Ранее первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергей Теребов заявил о возросшей угрозе интервенции в страну с территории ряда государств. Он отметил, что в настоящее время общественно-политическая обстановка в стране стабильная, порядок и безопасность обеспечены.