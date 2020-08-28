Глава Минздрава Молдавии заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/02816ffe-e9fb-11ea-94ea-fa163e074e61_660.jpg Виорика Думбрэвяну Фото: Privesc.Eu Moldova/wikimedia.org

Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявила, что заразилась коронавирусом. В настоящий момент она проходит лечение.

Она порекомендовала гражданам заботиться о собственном здоровье, так как это самое дорогое, за что следует бороться в жизни.

На данный момент я тоже борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого положительный результат на COVID-19. Это сложно, как морально, так и физически, но я слежу за лечением, прописанным врачами, и надеюсь, что хорошо перенесу COVID-19, — написала она в Facebook.

Глава ведомства поблагодарила медиков, которые «преданно и смело» работают круглые сутки.

В течение семи месяцев Республика Молдова переживает беспрецедентный кризис. Медицинская система вместе с другими государственными органами, с ответственными гражданами пытается справиться с инфекцией COVID-19. Мы все вместе работали и работаем до изнеможения, — добавила она.

В течение этого времени врачи боролись за жизнь каждого человека и преодолели «немыслимые трудности». При этом люди потеряли своих друзей и коллег, которым не удалось справиться с заболеванием, отметила Думбрэвяну.

В настоящий момент в Молдавии зафиксировано 35 904 случая заражения коронавирусом, 981 человек погиб.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь приграничной полиции Молдавии Раиса Новицки рассказала, что с 1 сентября на территорию страны начнут пускать граждан некоторых государств. Россия есть в списке стран, ограничение на въезд в республику для которых будет снят.