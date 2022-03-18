Глава Минфина Белоруссии оценил перспективу перехода на российский рубль

В Белоруссии в настоящее время не идёт речи о переходе на российский рубль. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр финансов республики Юрий Селивёрстов. По его словам, актуальной темой сейчас является использование государственной валюты в международной торговле.

Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств, — сказал Селивёрстов.

Он также не исключил, что развивающаяся сегодня финансовая ситуация способна подстегнуть многих к уходу от доллара. В этом плане расчёты в российских рублях выглядят вполне удобными.

Надо переводить взаимоотношения с партнёром на ту валюту, которая действует у него и у нас. Зачем нам валюта третьих стран? — отметил глава белорусского минфина.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия во взаиморасчётах за энергоресурсы намерены отказаться от доллара.Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по результатам переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным. По его словам, все сделки будут осуществляться в российских рублях.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что Россия не просто союзник для Белоруссии, обе страны — одно целое в сфере экономики и военной отрасли. Он отметил, что у двух стран единый рынок и что половину своей продукции Белоруссия поставляет в Россию.