Глава МИД Украины призвал Запад раскрыть и ввести санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил западных партнёров предоставить конкретную информацию о разработанных против РФ санкциях и начинать их вводить. По мнению Кулебы, высказанному в беседе с американским каналом CNBC, простые угрозы уже не действуют на Москву и не предотвращают российскую агрессию.

Россия слышит о возможном введении санкций месяцами и уже научилась жить с осознанием этого. Теперь пришло время раскрыть, какие санкции будут введены. <...> Москва должна понять, что Запад действует сообща и санкции готовы, — сказал Кулеба.

Он также прокомментировал заявление Госдепартамента США о якобы подготовленном российском видео, которое станет предлогом для начала вторжения на Украину. Министр сообщил, что не видел видео, и добавил, что США предупредили о записи украинское внешнеполитическое ведомство незадолго до официального объявления. Он дополнил, что Россия пойдёт на всё, чтобы начать боевые действия.

Если вы меня спросите о том, есть ли что-то, на что Россия не решится для развязывания войны, мой ответ будет «нет», — заключил топ-дипломат.

Дипломатические успехи, по словам Кулебы, предотвратили или отложили российское вторжение и позволили Западу и Украине «выиграть первый раунд».

Ранее днём министр иностранных дел отверг возможность выполнения минских договорённостей на условиях РФ, поскольку они подразумевают прямой диалог между Киевом и Донбассом. Он добавил, что Запад также не может диктовать Украине как выполнять соглашения.