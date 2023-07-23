Глава МИД Украины снова отправится в турне по странам Африки Глава МИД Украины Кулеба в третий раз отправится в турне по странам Африки

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправится в турне по странам Африки, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что министр начнет поездку с Экваториальной Гвинеи, этот визит станет первым в истории дипломатических отношений двух стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в третий раз посетит Африканский континент на фоне обострения глобального продовольственного кризиса. <...> 23–24 июля глава МИД Украины начнет турне с посещения Экваториальной Гвинеи, — говорится в сообщении МИД страны.

В заявлении внешнеполитического ведомства Украины отмечается, что Кулеба обсудит с правительством Экваториальной Гвинеи развитие двусторонних отношений, увеличение объема торговли, обеспечение продовольственной безопасности в Африке.

Ранее Кулеба заявил о возвращении страны в Африку, отношения с которой десятилетиями находились в упадке. Таким образом он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского назначить спецпредставителя по Африке и Ближнему Востоку в начале июля. Он пояснил, что в предыдущие десятилетия Украина уделяла большую часть своего внимания европейской и евро-атлантической проблематике, тогда как ее позиции на Африканском континенте «были существенно утрачены».