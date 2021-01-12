Глава МИД Украины обиделся на Лукашенко за слова в адрес Зеленского

https://static.news.ru/photo/8bbd4a54-54bd-11eb-90a8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имеет права использовать поучительный тон в общении с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр отреагировал на высказывания Лукашенко в интервью программе «Действующие лица», где белорусский лидер рассказал об отношениях с главой Украины. Он, в частности, сказал, что «не держит зла на Володю Зеленского», но не стал бы с ним здороваться «с колена».

Кулеба в ответ назвал Зеленского самодостаточно политической фигурой, которую не надо ничему поучать. Глава украинского МИД подчеркнул, что считает неуместными «менторские нотки» со стороны Лукашенко. Кроме того, он выразил мнение, что не каждое слово президента Белоруссии достойно доверия.

Он известный персонаж, всегда славился харизматическими высказываниями. Но чем дальше, тем сильнее они становятся оторванными от реальности. Можете считать это официальной реакцией, — заявил Кулеба в эфире украинского телеканала «1+1».

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины заявил, что он против применения в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» даже в том случае, если её эффективность будет доказана.

Разговоры о закупке российского препарата Кулеба назвал «признаком навязанной гибридной дискуссии». Кроме того, он добавил, что заключительная стадия исследования вакцины «Спутник V» ещё не завершена и окончательных результатов по ней нет.