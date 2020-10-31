Глава МИД Турции прибыл в Баку для обсуждения ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/bd84db10-1c19-11eb-82a5-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Mevlüt Çavuşoğlu/twitter.com

Министр иностранных дел Турции прибыл в Азербайджан для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Мы снова в Баку, чтобы обсудить последние события в Нагорном Карабахе и вновь подтвердить нашу решительную поддержку Азербайджану, — написал Мевлют Чавушоглу в своём Twitter.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана заявило, что Вооружённые силы Армении в ночь на 1 ноября обстреляли позиции подразделений азербайджанской армии на границе между двумя странами, нарушив тем самым режим перемирия между Баку и Ереваном.