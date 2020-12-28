Глава МИД Турции хочет обсудить с Лавровым безопасность границ Азербайджана

https://static.news.ru/photo/e8f2d27a-490a-11eb-b97c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Вопрос обеспечения границ Азербайджана после прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе остаётся поводом для беспокойства у турецких властей. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен обсудить этот аспект с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Необходимо, чтобы безопасность границ Азербайджана соблюдалась в рамках международного права. Мы рассмотрим шаги, которые можно предпринять по этому вопросу, — заявил политик на пресс-конференции в Анкаре.

Чавушоглу напомнил, что Россия и Турция сотрудничают во многих сферах, несмотря на разные точки зрения по определённым вопросам — в частности, по ситуациям вокруг Сирии и Ливии. Вместе с тем он напомнил, что это не мешает совместной работе в других направлениях на высоком уровне, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что вооружённая группировка, представляющая, предположительно, армянскую сторону, напала на позиции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.